Erneut brennende Heuballen in Lunden

Einsatz für die Feuerwehr in Lunden (Kreis Dithmarschen): Dort brennen seit Montagabend laut Leitstelle 300 bis 400 Strohballen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Am Sonnabend hatten genau dort ebenfalls Strohballen gebrannt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass nach dem Brand am Wochenende wahrscheinlich wieder eines der Glutnester aufgeflammt ist und das neue Feuer verursacht hat. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Feuerwehr auf Helgoland zufrieden mit elektrischem Rettungswagen

Die Rettungskräfte auf Helgoland (Kreis Pinneberg) sind von ihrem elektrischem Rettungswagen (e-RTW) überzeugt. Seit November 2022 ist der e-RTW dort im Einsatz. Das Fahrzeug werde mit Sicherheit weiterhin auf Helgoland fahren, sagt Christian Mandel von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH). "Das Fahrzeug passt wunderbar in die Infrastruktur der Insel. Es ist etwas kleiner als unsere Festland-Fahrzeuge, sodass die Einsatzorte alle gut erreicht werden können." Als Ersatzfahrzeug steht auf Helgoland noch ein herkömmlicher Diesel-RTW. Die RKiSH wünscht sich für die Zukunft einen weiteren elektrischen Rettungswagen. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Heide: Einwohnerversammlung zu Northvolt

Am Dienstagabend lädt die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) zu einer Einwohnerversammlung in das Berufsbildungszentrum ein. Thema ist die Northvolt-Ansiedlung und deren Folgen für die Kreisstadt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen erfahren, wo zum Beispiel neuer Wohnraum entstehen soll. Außerdem können sie in einer offenen Fragerunde ihre Fragen an den Bürgermeister stellen. Die Grünen hatten einen Antrag für die Einwohnerversammlung gestellt. Vertreter von Northvolt sind an dem Abend nicht vor Ort. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

