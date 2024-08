Stand: 29.08.2024 08:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Lars Kessner wird neuer Pastor in Heide

Lars Kessner wird neuer Pastor in Heide (Kreis Dithmarschen). Der Kirchengemeinderat hat den 53-Jährigen zum neuen Gemeindepastor an der Erlöserkirche gewählt. Am kommenden Sonntag stellt sich Lars Kessner der Gemeinde vor. Der Gottestdienst findet um 9:30 Uhr in der Erlöserkirche in der Berliner Straße statt. Kessner ist gebürtiger Hamburger, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und war zuletzt Pfarrer in der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Malmö in Schweden. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2024 8:30 Uhr

Hochgiftig: Johanneskreuzkraut breitet sich aus

Jakobskreuzkraut breitet sich immer stärker im Land aus. Derzeit steht es in voller Blüte und ist eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten. Für Säugetiere und Menschen ist das Kraut jedoch giftig. Besonders für Pferde und Rinder ist das eine Gefahr, teilt die Landwirschaftskammer mit. Sobald man das Kraut im heimischen Garten entdeckt, sollte es idealerweise in der Restmülltonne entsorgt werden, empfiehlt die Abfallwirtschaft Dithmarschen und der Kreis Dithmarschen. Um Hautreizungen und Allergien zu vermeiden, sollten Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske getragen werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2024 8:30 Uhr

Mehr Geld für Floristen im Kreis Dithmarschen

Floristen und Floristinnen im Kreis Dithmarschen bekommen zehn Prozent mehr Geld. Eine ausgebildete Fachkraft verdiene damit jetzt 14,66 Euro in der Stunde, ab Sommer 2025 steige der Lohn dann noch einmal auf 15,36 Euro, erklärt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Das Lohnplus solle rückwirkend ab Juli gelten. Auch Auszubildende sollen monatlich 50 Euro mehr bekommen: Ab August erhält ein Azubi 900 Euro im ersten Ausbildungsjahr, im dritten Ausbildungsjahr sind es dann 1.100 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2024 8:30 Uhr

