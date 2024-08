Stand: 23.08.2024 08:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Drohnen fliegen erneut nachts über Brunsbüttel

Nach NDR Informationen sollen in der Nacht zum Freitag erneut Drohnen über Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gesichtet worden sein. Damit geht die Serie nicht erlaubter Drohnenüberflüge weiter: Seit etwa zwei Wochen sollen immer wieder Drohnen über Brunsbüttel geflogen sein - über dem Industriepark, dem mobilen LNG-Terminal und dem stillgelegten Kernkraftwerk. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt wegen des Verdachts der Spionage und Sabotage. Nach Medienberichten soll es sich um russische Drohnen handeln. Von offizieller Seite bestätigt ist das jedoch noch nicht. Neben der Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln derzeit auch Polizei und der Staatsschutz auf Landes- wie Bundesebene. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Büsum: Reederei Adler & Eils storniert Ausflugsfahrten

Schlechtes Wetter behindert weiterhin den Fährbetrieb von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland und zurück. Wie die Reederei Adler & Eils mitteilt, fallen auch heute Fahrten mit der MS Funny Girl von und nach Helgoland aus. Auch die Ausflugsfahrten zum Beispiel zu den Seehundbänken könnten wetterbedingt nicht stattfinden, so die Reederei. Ab Sonnabend soll der Fährfarhrplan wieder normal gelten. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

St. Michaelisdonn: Betrunkenen mit Hammer festgenommen

Am Dienstag hat die Polizei in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) einen 35-jährigen Dithmarscher in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bedrohte der Mann abends in der Nähe des Bahnhofs Passanten mit einem Hammer. Als die herbeigerufenen Beamten ankamen, hatte sich die Situation zwar schon wieder beruhigt. Sie nahmen den Mann aber trotzdem mit und machten einen Alkoholtest, der einen Wert von 2,23 Promille ergab. Der Dithmarscher muss sich nun wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

