Keine neuen Einwendungen der Stadt Brunsbüttel gegen neuen LNG-Anleger

Von Seiten der Stadt Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird es keine neuen Einwendungen mehr zum geplanten Bau des neuen Liegeplatzes - der sogenannten Jetty-West - für das schwimmende LNG-Terminal geben. Das hat Dienstagabend der Bauausschuss beschlossen. Die Ratsversammlung hatte bereits in einer früheren Resolution das zuständige Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die Lage für den neuen Anleger zu überdenken. Das zuständige Amt für Planfeststellung Verkehr Schleswig-Holstein hatte von rund 30 Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern berichtet. Ihre Hauptkritikpunkte : Lärm und Schadstoffausstöße durch das schwimmenden LNG-Terminal. Am neuen Anleger im Elbehafen laufen bereits erste Arbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Fährausfälle Büsum - Helgoland

Wetterbedingt fallen am Mittwoch einige Verbindungen nach Helgoland (Kreis Pinneberg) aus. Laut einem Sprecher der Reederei Adler-Eils aus Büsum (Kreis Dithmarschen) fährt weder die MS "Funny Girl" noch der Katamaran MS "Nordlicht" von Büsum nach Helgoland beziehungsweise zurück. Dazu entfällt auch die Verbindung zwischen Cuxhaven und Helgoland mit der MS "Nordlicht". Von Cuxhaven aus können Fahrgäste jedoch die MS "Helgoland" nutzen, teilt die Reederei Cassen Eils mit. Ob morgen wieder alle Schiffe regulär nach Helgoland fahren, steht derzeit noch nicht fest. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Reederei Adler-Eils. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Heider St.Jürgen Kirche sucht Spender für neue Orgel

Die evangelische Kirchengemeinde Heide (Kreis Dithmarschen) sucht Spenden für die neue Orgel in der St. Jürgen Kirche. Dazu beitragen sollen auch Benefiz-Konzerte. Dienstag abend waren mehr als 100 Zuhörerinnen und Zuhörer zum zweiten Sommernachtskonzert in die gerade sanierte St.Jürgen Kirche gekommen. Der Eintritt war frei, es wurde aber um eine Spende für die neue Orgel gebeten. Die wird zurzeit in der Kirche gebaut und kostet laut Orgelbauverein gut 700.000 Euro. Ungefähr die Hälfte hatte der Orgelbauverein nach eigenen Angaben bereits vor dem Baubeginn an Spenden gesammelt, rund 400.000 Euro schoss der Kirchenkreis Dithmarschen als Darlehen zu. Das muss der Orgelbauverein jetzt abbezahlen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

