Stand: 20.08.2024 08:44 Uhr

Wattolümpiade: 63.200 Euro für den Kampf gegen Krebs

Die Wattolümpiade in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist mit einem Spendenrekord zu Ende gegangen. Das teilt der Veranstalter mit. Mehr als 63.200 Euro seien am Wochenende bei der letzten Wattolümpiade zusammengekommen. Nach 20 Jahren ist nun Schluss mit dem Charity-Event für Krebskranke in der Region. Das von dem Erfinder Jens Rusch initiierte Netzwerk Patientenkompetenz wird jedoch nach Angaben des Veranstalters in neue Strukturen übergehen. Dadurch soll zum Beispiel das Krebsberatungszentrum Westküste in Brunsbüttel erhalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Wrack vor Helgoland: "Verity" in zwei Teile geschnitten

Nach umfangreichen vorbereitenden Arbeiten ist das Wrack des Frachtschiffes "Verity" am Sonntag unter Wasser durchtrennt worden. Das meldet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Die "Verity" war im Oktober vergangenen Jahres nach einer Kollision vor Helgoland (Kreis Pinneberg) gesunken und stellt seitdem eine Gefahr für die Schifffahrt dar. Daher muss das Wrack geborgen werden. In einem nächsten Schritt sollen die beiden Hälften der "Verity" mit einem Schwimmkran aus dem Wasser gehoben und in den Niederlanden entsorgt werden. Fünf Seeleute kamen bei dem Unfall damals ums Leben. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Neuer Investor für Dithmarscher Wasserwelt gesucht

Die Stadt Heide und die Stadtwerke Heide suchen europaweit nach einem Investor für die Dithmarscher Wasserwelt. Zukünftige Betreiber können bis zum 27. September an der Ausschreibung teilnehmen. Das Schwimmbad in Heide (Kreis Dithmarschen) ist den Stadtwerken zu teuer geworden. 2022 machte das Freizeitbad demnach ein Minus von mehr als 1,5 Millionen Euro. Die Stadt Heide musste das Defizit mit Haushaltsmitteln ausgleichen. Wichtig sei, dass Eintrittspreise verträglich bleiben und Schulen und Vereine der Region das Bad weiterhin nutzen könnten, sagte Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) bereits im Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

