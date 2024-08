Stand: 08.08.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Einigung für das Projektbüro für die Northvolt-Ansiedlung

Das Land hat zugestimmt, jährlich zwei Millionen Euro für das Projektbüro für die Northvolt-Ansiedlung zu zahlen. In dem Büro soll die Koordination der infrastrukturellen Planungen rund um den Bau der Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) laufen. Träger des Projektbüros wird der Kreis Dithmarschen sein. Nun muss laut Regierungssprecherin geklärt werden, ob die Stellen für das Projektbüro intern vergeben werden können oder ob sie europaweit ausgeschrieben werden müssen. Im September gibt es dazu ein Treffen mit allen Beteiligten. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Wacken-Open-Air 2025 noch nicht ausverkauft

Das Wacken-Open-Air (Kreis Steinburg) für kommendes Jahr ist nach mehr als drei Tagen noch nicht ausverkauft. Vorverkaufsstart war am Sonntagabend um 20 Uhr. Im vergangenen Jahr war das Festival vier Stunden nach Verkaufsstart ausverkauft. Der Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals, Thomas Jensen, sieht in den bisherigen Verkaufszahlen für 2025 keinen Misserfolg. Er schreibt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, ihr Ansporn sei, das bestmögliche Metalfest zu veranstalten und nicht so schnell wie möglich "ausverkauft" vermelden zu können. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Verzögerung bei Suche nach Atommüll-Endlager

Laut eines neuen Gutachtens des Freiburger Öko-Instituts wird ein Standort für ein bundesweites Endlager für Atommüll im besten Fall erst 2074 vorhanden sein. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hatte das Gutachten in Auftrag gegeben. Brunsbüttels Bürgermeister, Martin Schmedtje (parteilos), ist genervt: "Denn letztendlich ist das unser aller gesellschaftliche Verantwortung." An den Standorten der beiden abgeschalteten AKW's Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Brokdorf (Kreis Steinburg) gibt es jeweils ein Standort-Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Ihre Betriebsgenehmigung ist aber auf 40 Jahre befristet. Sie laufen 2034 ab. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

