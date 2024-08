Stand: 06.08.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neue Unterkunft für Geflüchtete nach Brand in Nordhastedt

Fünf Geflüchtete sind am Montagmorgen nach einem Brand in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) vorübergehend obdachlos gewesen. Das Amt Heider Umland hat nun für sie eine neue Unterkunft gefunden. Der Leiter des Amtes, Björn Jörgensen, sagte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, man habe alle fünf Geflüchtete direkt in einer vom Amt angemieteten Wohnung unterbringen können. Das Feuer war Montag gegen 7 Uhr in einem Wohnhaus an der Heider Straße in Nordhastedt ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Wohnhaus in Nordhastedt ist laut Polizei derzeit unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Projekt vom Kirchenkreis Nordfriesland gegen Einsamkeit

In Husum ist ein Projekt der evangelischen Frauenarbeit des Kirchenkreises Nordfriesland gegen Einsamkeit gestartet. Der "Ladieswalk" findet ab sofort jeden ersten Montag im Monat statt. Ein Spaziergang dauert eineinhalb Stunden. Beim ersten Ladieswalk am Montag nahmen laut der Referentin für Frauenarbeit 50 Frauen teil. Sie sagt: "Wir hatten Frauen von 40 bis 70, eine tolle Altersmischung. Das Kennenlernen ging ganz leicht und das spielte auch eine große Rolle." Die Teilnahme am "Ladieswalk" ist kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Heide: Sperrung Wulf-Isebrand-Platz

Der Wulf-Isebrand-Platz in Heide (Kreis Dithmarschen) ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Platz ist aus Richtung Bahnhofstraße, Brahmsstraße und von der Stadtbrücke aus nicht mehr erreichbar. Die Wege zum Bahnhof und zum ZOB werden entsprechend umgeleitet. Die Sperrung dauert bis Mittwochnachmittag 17 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

