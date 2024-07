Stand: 31.07.2024 07:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: Große Südschleuse bleibt länger gesperrt

Die große Südkammer der Brunsbütteler Schleuse (Kreis Dithmarschen) bleibt länger gesperrt als ursprünglich geplant. Der Grund sind laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) Probleme bei den Instandsetzungsarbeiten an den Schienen des Schleusentores. Demnach kann die Südkammer voraussichtlich erst nach dem 16.August wieder freigegeben werden - das bedeutet längere Wartezeiten für Schiffe. Ursprünglich sollte nur ein Schleusentor der Südkammer getauscht werden. Doch bei Wartungsarbeiten im Frühjahr war Tauchern aufgefallen, dass nicht nur das Tor verschlissen ist, sondern auch die Schienen, auf denen die Unterwagen des Schleusentores fahren. Aus ursprünglich vorgesehenen acht Wochen Sperrung wurden zunächst zehn Wochen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Wasser in Oelixdorf keimfrei - Bewohner müssen es nicht mehr abkochen

Das Trinkwasser in Oelixdorf (Kreis Steinburg) ist wieder keimfrei. Bewohner müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen. Das haben die Stadtwerke Steinburg mitgeteilt. Vergangenen Donnerstag waren bei Instandsetzungsarbeiten am Oelixdorfer Wassernetz Keime entdeckt worden. Mitarbeitende der Stadtwerke haben den betroffenen Leitungsabschnitt des Netzes in den vergangenen Tagen mehrfach gründlich gespült und täglich neue Proben ausgewertet. Zu den coliformen Bakterien gehören auch Salmonellen. Deshalb kann es zu schweren Erkrankungen kommen. Weil die Wasserproben aber seit mehreren Tagen durchweg keimfrei sind, hat das Gesundheitsamt das Abkochgebot aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Freibad-Ranking: Wacken und Krempe unter den Top drei in Schleswig-Holstein

Das Freibad in Wacken (Kreis Steinburg) ist laut Google Maps das beste in Schleswig-Holstein. Das hat eine Auswertung der Plattform "testberichte.de" ergeben. Insgesamt hat das Portal 800.000 Online-Bewertungen von 1.700 Freibädern in ganz Deutschland ausgewertet. Auch das Bad in Krempe (auch Kreis Steinburg) liegt weit vorn, auf Platz drei. Dank der überdurchschnittlich positiven Bewertungen kommen beide Bäder auf 4,7 Sterne. In Wacken ist laut Gästen das Personal sehr nett, die Preise günstig und die Liegewiese kommt gut an. Allerdings ist das Wasser nicht beheizt. Auch in Krempe kommt das Personal gut weg und eignet sich offenbar gut für Kinder. Weil Wacken aber von 240 Nutzern bewertet wurde, Krempe aber nur von 187, liegt Wacken vorn. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.07.2024 | 08:30 Uhr