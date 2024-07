Stand: 10.07.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hausdurchsuchungen in Dithmarschen und Steinburg

Seit dem frühen Morgen durchsuchen rund 200 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft 13 Wohnungen und Häuser in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. Hintergrund ist ein großes Ermittlungsverfahren im Bereich des Drogenhandels. Der Schwerpunkt liegt laut Polizei in Dithmarschen. Die Beamten hoffen, bei der Durchsuchung viele Beschuldigte festnehmen und weitere Beweise sichern zu können. Um wie viele Beschuldigte es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Neben der Staatsanwaltschaft Itzehoe sind Beamte der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe sowie der Kriminalpolizeistelle Heide an der Durchsuchung beteiligt. Im Laufe des Tages will die Polizei Ergebnisse der Aktion bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

A20-Ausbau soll weitergehen

Die Autobahn A20 soll laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) so schnell wie möglich weitergebaut werden. Der Präsident der IHK Schleswig-Holstein, Hagen Goldbeck, zeigte sich am Dienstag auf NDR-Nachfrage erfreut über Wissings Bekenntnis zur A20. Goldbeck hofft, dass den Worten jetzt auch Taten folgen. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte einen schnellen Bau und begründete dies mit einer besseren Anbindung der Westküste. Die Autobahn soll einmal quer durch den Kreis Steinburg führen. Umweltverbände wie Greenpeace, NABU und der BUND protestieren gegen das Projekt und sprechen vom umweltschädlichsten Neubauprojekt des Bundesverkehrswegeplans. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Hund im heißen Auto gelassen - Prozess in Itzehoe

Heute muss sich vor dem Amtsgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Angeklagter wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Er soll einen von ihm betreuten Hund bei hohen Temperaturen auf einem Supermarktparkplatz im Auto zurückgelassen haben. Das Tier erlitt einen Hitzschlag und musste von seinen Leiden erlöst werden. Tierschutzvereine warnen im Sommer immer wieder davor, Tiere im Auto zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Seit fast 20 Jahren vermeintlich ausgestorbener Falter ist zurück

Insekten-Experten der Stiftung Naturschutz haben den sogenannten Goldenen Scheckenfalter in der Region um Itzehoe (Kreis Steinburg) gerettet. Zehn Jahre nachdem die ersten Tiere ausgesetzt wurden, hat sich die Population erholt, freut sich die Organisation. Der Goldene Scheckenfalter galt seit fast 20 Jahren in der Region als ausgestorben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:00 Uhr

Leiche vor Pellworm entdeckt

Ein Bewohner der Hallig Süderoog (Kreis Nordfriesland) hat am Dienstagnachmittag eine Wasserleiche in der Nähe von Pellworm entdeckt und die Polizei informiert. Nach Angaben der Polizei lag der oder die Tote auf einer Sandbank. Die Leiche wurde dann laut Polizei in Büsum (Kreis Dithmarschen) an Land gebracht. Die Identität steht noch nicht fest - und auch die Todesumstände sind derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 06:30 Uhr

