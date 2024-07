Stand: 08.07.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuerwehren am Wochenende im Dauereinsatz

Wegen des Sturms waren an der Westküste am Wochenende viele Feuerwehren im Dauereinsatz. Allein im Kreis Steinburg mussten die Einsatzkräfte innerhalb von drei Stunden mehr als 30 Mal ausrücken. Von Segeberg bis Dithmarschen gab es 43 Einsätze, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten waren Bäume auf die Straße gefallen und Dachziegel herabgestürzt. Personen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Fahrkartenautomaten-Sprengung in Glückstadt: LKA ermittelt

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomatens am Glückstädter Bahnhof (Kreis Steinburg) ermittelt nun das Landeskriminalamt. Am Sonntagfrüh hatte ein Zeuge gegen 4 Uhr einen Knall gehört und die Polizei informiert. Durch die Explosion wurden auch im Wartehäuschen einer Bushaltestelle nebenan zwei Glasscheiben zerstört. Ob Geld erbeutet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Laut Polizei wurden Spuren gesichert, um den oder die mutmaßlichen Täter zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Ab morgen wieder Präsenzunterricht am Schulzentrum Heide-Ost

Nach dem Feuer im Schulzentrum Heide-Ost in Heide (Kreis Dithmarschen) kann von Dienstag an wieder Unterricht in der Gemeinschaftsschule stattfinden. Nach einem Brand im Lehrerzimmer vor anderthalb Wochen waren auch angrenzende Räume durch den starken Rauch beschädigt worden. Schulleiter Matthias Claußen zeigte sich erleichtert, dass die Schülerinnen und Schüler von morgen an wieder Präsenz- statt Distanzunterricht haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern unterdessen an. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Heides Bürgermeistert Schmidt-Gutzat hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

