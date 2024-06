Stand: 28.06.2024 08:37 Uhr Feuer im Schulzentrum Heide-Ost: Verdacht auf Brandstiftung

In Heide (Kreis Dithmarschen) musste die Feuerwehr in der Nacht zu einem Feuer im Schulzentrum Heide-Ost ausrücken. Nach Polizeiangaben hatte um kurz nach Mitternacht die Brandmeldeanlage in einem Lehrerzimmer Alarm ausgelöst. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe man ein Ausbreiten der Flammen verhindern können. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. Wegen Hebelspuren am Fenster geht sie von Brandstiftung aus.

Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule und am Gymnasium Heide-Ost fällt am Freitag aus. Der Schulleiter der Gemeinschaftsschule, Matthias Claussen, will auf der Website kommunizieren, wie es am Montag weitergehen wird.

