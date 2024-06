Stand: 24.06.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westküstenklinikum gewinnt Fachkräfte durch Kampagnen

Die Kampagnen zur Fachkräftegewinnung am Westküstenklinikum zeigen erste Erfolge. An den Standorten in Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) müssen bislang nach Angaben des Sprechers teilweise geplante Operationen und Behandlungen verschoben werden, weil gut ausgebildetes Fachpersonal fehlt. Doch das könnte sich bald ändern. Denn allein seit 2019 habe man an den beiden Standorten 300 Mitarbeitende in Pflege und weiteren Diensten eingestellt, sagt der Sprecher. Deshalb kündigt das Westküstenklinikum an, auch in diesem Jahr 15 Mitarbeitende aus Albanien einzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Taufaktion an der Nordsee

In der Familienlagune in Büsum (Kreis Dithmarschen) haben sich am Sonnabend rund 50 Menschen mit Nordseewasser taufen lassen. Die Täuflinge waren im Alter zwischen null und 21 Jahre. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, will der Kirchenkreis Dithmarschen mit dieser besonderen Taufaktion wieder mehr Menschen erreichen, erzählt Simon Luthe, Pastor aus Wesselburen: "Ich glaube, wir müssen bisschen mehr Event machen und den Leuten etwas bieten." Acht Pastorinnen und Pastoren und ein Diakon haben die Taufen zusammen mit Helfern aus dem Kirchenkreis durchgeführt. Es ist bereits das dritte Tauffest dieser Art in Büsum. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

