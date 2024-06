Stand: 20.06.2024 07:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Vishay feiert Richtfest für zweite Chip-Fabrik in Itzehoe

Der Chip-Hersteller Vishay hat am Mittwoch an seinem Standort in Itzehoe (Kreis Steinburg) Richtfest für eine zweite Fabrik gefeiert. 2027 soll die fertig sein und vor allem für die Automobilindustrie sogenannte Halbleiter produzieren. Nach Angaben der Geschäftsführung war es ausdrücklicher Wunsch der Hersteller, die Produktion in Deutschland zu belassen. Herzstück der neuen Fabrik ist ein 4.000 Quadratmeter großer Reinraum, in dem die Chips in nahezu staubfreier Athmosphäre hergestellt werden. 325 Millionen Euro investiert Vishay in Itzehoe und sucht für die Fabrik jetzt 150 neue Mitarbeitende. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Musikschulen fordern mehr Geld aus Kiel

Bei einer Demonstration von Musikschulen am Landeshaus in Kiel werden auch Vertreter von Einrichtungen an der Westküste dabei sein - zum Beispiel von der Musikschule Dithmarschen und der Musikschule Glückstadt (Kreis Steinburg). Die Musikschulen fordern vom Land mehr finanzielle Unterstützung - vor allem, weil sie wegen eines Gerichtsurteils einige ihrer bislang selbständig arbeitenden Kräfte festanstellen müssen. "Das kostet einfach mehr Geld, das wir nicht haben", so Matthias Kulcke, Leiter der Musikschule in Glückstadt. Die Initiatoren der Demo, allen voran der Landesverband Musikschulen, fordern von der Landesregierung, das sogenannte Musikschulfördergesetz auf den Weg zu bringen, das im Koalitionsvertrag steht. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

