Heide stellt Straßenbeleuchtung auf LED um

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) will bis Jahresende ihre Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umstellen. Konkret sollen rund 1.700 Leuchten umgerüstet werden. Dafür werden circa 645.000 Euro investiert, wovon der Bund gut 160.000 Euro übernimmt. Das teilt die Hansewerk-Gruppe mit, die die Stadt Heide bei der Sanierung beraten hat. Damit profitiert Heide von der sogenannten Kommunalrichtilinie, einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Umwelt und Reaktorsicherheit.

Bislang verbraucht die Straßenbeleuchtung der Stadt laut Hansewerk rund 360.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Mit der neuen Technik soll der Verbrauch um etwa zwei Drittel sinken und damit nur noch bei gut 107.000 kWh liegen. Die jährlichen Stromkosten sollen von derzeit etwa 107.000 auf rund 30.000 Euro sinken und sich die Anschaffung der neuen Leuchten innerhalb von weniger als sieben Jahren bezahlt machen. Die Lebensdauer der Lampen soll mehr als 20 Jahre betragen.

Licht wird nachts gedimmt

25 Prozent der Einsparungen werden laut Hansewerk allein dadurch erreicht, dass das Licht nachts um 50 Prozent gedimmt wird. Zudem könnten die Leuchten künftig so nachgerüstet werden, dass sie zum Beispiel auf die Bewegung von Fußgängern, Fahrräder oder Autos reagieren und heller oder dunkler werden. Derzeit seien solche intelligenten Lösungen allerdings nur in wenigen Teilbereichen wirtschaftlich sinnvoll, so Hanswewerk.

