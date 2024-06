Stand: 05.06.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sohn von getöteter Husumerin in Haft in Deutschland

Der 18-Jährige, der Ende April seine Mutter in Husum (Kreis Nordfriesland) getötet haben soll, ist von Frankreich nach Deutschland überstellt worden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der Sohn des 39-jährigen Opfers geriet nach der Tat unter Verdacht und war vor einem Monat nach umfangreichen Ermittlungen im französischen Lyon festgenommen worden. Der 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

Vocatium Messe in Husum

Mehr als 1.700 Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag die Vocatium Ausbildungsmesse in Husum (Kreis Nordfriesland) besucht. Sie kamen von 23 Schulen aus der Region und konnten mit insgesamt 85 Unternehmen und Institutionen im Vorfeld Gesprächstermine vereinbaren. 4.800 Gespräche fanden laut Veranstalter am Dienstag statt. Ein Vorgehen, das sich laut Heike Thomsen vom Messeveranstalter für beide Seiten lohnt: "Das bedeutet natürlich, dass sie motivierter ins Gespräch gehen, dass sie sich vorbeiten können, weil sie wissen, wen sie treffen werden, und dass die Aussteller wiederum motiviertere Gesprächpartner als Gegenüber haben." Eine große Nachfrage habe es für Jobs im Handwerk gegeben. Dieser Bereich soll bei der Messe künftig ausgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

Matjeswochen in Glückstadt

Vom 13. bis zum 16. Juni finden in Glückstadt (Kreis Steinburg) wieder die Matjeswochen statt. Die Organisatoren blicken optimistisch auf den Start des Volksfestes, das zum ersten Mal wieder in Vor-Corona-Größe statt. So konnte zum Beispiel der Kunsthandwerkermarkt wieder voll besetzt werden. Nur der neue Glückstädter Matjes fehlt noch. Denn die Heringe, aus denen er gemacht wird, konnten sich aufgrund lang anhaltender Kälte noch nicht ausreichend fett fressen, so Kerrin Callsen vom Matjes-Hersteller Plotz: "Wir hoffen jetzt ganz doll, dass der Hering beim Fang den richtigen Körperfettanteil ausweist, damit wir ihn nach Glückstadt liefern lassen und ihn dann hier händisch weiter verarbeiten können." Sollte sich der Hering verspäten, findet die traditionelle Matjesprobe zur Eröffnung des Festes dann mit Matjes aus der Vorsaison statt. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

St. Peter-Ording: Badesaison kann beginnen

Alle Badestellen von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) sind laut Tourismus-Zentrale als einwandfrei eingestuft worden. Damit ist die diesjährige Badesaison eröffnet. Geprüft worden sind zum Beispiel Rettungsgeräte wie Allrad-Fahrzeuge, Rettungs-Jetskis und Motorboote und die Kennzeichnug der Badezonen in Ording Nord, Ording, Bad, Süd und Böhl. Aufgrund der besonderen Bedingungen am Strand von St. Peter-Ording gibt es dort zehn hauptberufliche Rettungskräfte. Diese sind laut Tourismus-Zentrale tagsüber für die Strandsicherheit zuständig und werden von Kräften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus ganz Deutschland unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

