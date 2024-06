Stand: 04.06.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozess gegen Jugend-Gang von Heide beginnt

Vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) beginnt am Dienstag der Prozess gegen fünf Beschuldigte der sogenannten Heider Jugend-Gang. Die Staatswanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und schwere räuberische Erpressung in mehreren Fällen vor. Angeklagt sind vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, darunter ein Mädchen, sowie ein Heranwachsender über 18 Jahren. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft seit Januar mehrere Raubüberfälle auf andere Jugendliche am Heider Bahnhof begangen und ihre Opfer dabei teilweise schwer verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Brand in Hohenaspe: 30 Feuerwehrleute im Einsatz

Am späten Montagabend ist die Feuerwehr in Hohenaspe (Kreis Steinburg) zu einem Einsatz gerufen worden. Zunächst hieß es, der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stehe in Flammen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es lediglich auf dem Balkon des Hauses brannte. Nach einer knappen Stunde war das Feuer gelöscht. Insgesamt waren laut Leitstelle 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde niemand und die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Europawahl: Wahl-O-Mat zu Gast in Heide

Am kommenden Sonntag ist Europawahl. 35 Parteien stehen insgesamt zur Wahl. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, ist der Wahl-O-Mat seit Wochen in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Heute steht er zwischen 10 und 16 Uhr im Berufsbildungszentrum in Heide (Kreis Dithmarschen). Dort sind Plakatwände mit 38 Thesen aufgestellt, die auf einem Zettel mittels Klebepunkten beantwortet werden können. Dieser Zettel wird vor Ort ausgelesen - daraus folgt eine Empfehlung, welche Partei der eigenen Meinung am nächsten steht. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

