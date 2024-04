Stand: 19.04.2024 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neuer Bürgermeister in Sankt Peter-Ording: Wer wird zur Wahl zugelassen?

In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) entscheidet der Gemeindewahlausschuss am Freitag über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl. Es gibt fünf Bewerbungen, von denen vier Bewerberinnen und Bewerber öffentlich bekannt sind. Um das Amt konkurrieren Eckhard Rave (CDU), Peter Arndt (SPD) und die Einzelbewerberinnen Meike Munz und Doreen Lützen. Der parteilose Bürgermeister Jürgen Ritter hatte sein Amt zum 1. März abgegeben. Nach einem gescheiterten Abwahlverfahren verkündete Ritter, nicht genügend Rückendeckung aus der Gemeinde zu bekommen. Außerdem wolle er in seiner Heimat, dem Ahrtal, als Projektmanager beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe zu helfen. Gewählt wird am 9. Juni, wenn auch die Europawahl ansteht. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Itzehoe: Raubüberfall auf Discounter

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Donnerstagmorgen ein Lebensmitteldiscounter überfallen worden. Am Vormitttag betraten die beiden Täter laut Polizei gegen 08.10 Uhr den Laden in der Brunnenstraße. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie die Menschen im Markt und raubten einen höheren Geldbetrag. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die rund um den Tatort im Stadtzentrum Verdächtiges beobachtet haben. Ein Täter wird als circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jeans und einer weißen Jacke bekleidet. Der andere Täter war demnach etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Beide Täter trugen eine FFP2-Maske. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 08:30 Uhr