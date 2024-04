Stand: 18.04.2024 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Landgericht Itzehoe: Urteil im Mord an Ehemann erwartet

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) wird das Urteil im Mordprozess gegen eine Frau aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erwartet. Die 48-Jährige soll laut Anklage im Februar vergangenen Jahres ihren 71-jährigen Ehemann in der gemeinsamen Wohnung im Streit erschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von elf Jahren wegen Totschlags. Die Angeklagte hat bislang während des Prozesses keine Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer eine milde Strafe gefordert, ohne eine konkretes Strafmaß zu nennen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

AKW Brokdorf bald ein Denkmal?

Das stillgelegte Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) könnte als Denkmal erhalten und umgenutzt werden. Dazu forschen Wissenschaftler der Universität Kassel zum internationalen Denkmaltag am Donnerstag. Wissenschaftler Marius Freund sagte NDR Schleswig-Holstein: "Wir sollten uns schon überlegen, ob wir nicht gesamtgesellschaftlich den Anspruch und das Interesse haben sollten, solche Orte zu erhalten, um die Geschichte der Kernenergie und die Geschichte der Konflikte um die Kernenergie zu erzählen." Der Denkmaltag soll ein Bewusstsein für den Wert von Denkmälern, ihre Vielfalt und ihren Erhalt schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Busanbindung zum Fähranleger Brunsbüttel doch schon ab Mai

Die Busverbindung zum Fähranleger in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und damit zum Helgoland-Katamaran wird eher aufgenommen als geplant. Bereits von Mai an können Fahrgäste auch mit dem ÖPNV zur Helgoland-Fähre kommen, teilt der Kreis mit. Eigentlich sollten die Busse den Anleger erst ab Herbst anfahren. Nun fahren die Busse von DB Regio Bus ab dem 8. Mai zum Anleger und sind um 10 Uhr dort. Der Katamaran Halunder Jet legt immer mittwochs, freitags und sonntags jeweils um 10.45 Uhr in Richtung Helgoland ab. Die FRS Helgoline hatte ihr neues Angebot mit der Verbindung Brunsbüttel - Helgoland im April gestartet. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 08:30 Uhr