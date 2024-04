Stand: 16.04.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Deich bei Friedrichskoog wird verstärkt

Am Dienstag sind die vorbereitenden Maßnahmen gestartet, um den Deich in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) zu verstärken. Bagger tragen die Außenböschung ab. Der neue Klimadeich soll auf einer Länge von zwei Kilometern 30 Zentimeter höher werden. Außerdem wird er breiter gemacht. Das bringt erstmal Einschränkungen für den Tourismus mit sich: So ist während der Arbeiten kein Platz für Strandkörbe. Langfristig sollen aber noch zum Beispiel zwei Stege gebaut werden, die in das Watt hineinragen. Davon soll der Tourismus in Friedrichskoog später profitieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Kommunale Kliniken in der Region wollen enger kooperieren

Die verbliebenen kommunalen Krankenhäuser in Itzehoe (Kreis Steinburg), Heide, Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen), Neumünster und Kiel haben am Montag eine engere Zusammenarbeit beschlossen. Zunächst überprüfen sie, ob zentrale Leistungen wie Verwaltung, IT-Dienstleistungen, Einkauf und Apothekenleistungen zusammengeleget werden können. Hintergrund ist die Insolvenz der Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und die Privatisierung der Imlandkliniken in Rendsburg-Eckernförde. Sie gehörten davor auch zu den kommunalen Krankenhäusern des so genannten 6K-Verbunds, sind allerdings in finanzielle Schieflage geraten. Ein gleiches Schicksal wollen die verbliebenen kommunalen Krankenhäuser durch die engere Zusammenarbeit nun verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Breitbandausbau in Dithmarschen kommt voran

Der Breitband-Ausbau in Dithmarschen geht auf die Zielgerade. Am Dienstag ist Spatenstich in Süderheistedt für den Ausbau bei den sogenannten Außenliegern. 2012 hatte sich der Breitband-Zweckverband Dithmarschen gegründet - mit dem Ziel, das Netz für alle Haushalte auszubauen. Die Stadtwerke Neumünstergewannen die Ausschreibung und haben seit 2016 nahezu 95 Prozent des Netzes im Auftrag vom Zweckverband ausgebaut. Die Kosten hierfür liegen nach Angaben vom Zweckverband zwischen 160 und 170 Millionen Euro. Jetzt beginnen die Arbeiten für den Anschluss von etwa 3.000 Haushalten, die bis Ende 2025 dann auch einen Breitbandanschluss haben sollen. Die Kosten hierfür betragen rund 60 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

