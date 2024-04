Stand: 03.04.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Immer mehr Seepferdchen an den Nordseestränden

An den Nordseestränden werden immer mehr Totfunde von Seepferdchen entdeckt. Laut Schutzstation Wattenmeer galten sie seit rund 100 Jahren in der Nordsee als ausgestorben. Zwischen 1950 und dem Jahr 2000 gab es lediglich sieben Meldungen - inzwischen sind es knapp 100, die in einer Datenbank, dem Beach Explorer, erfasst worden sind. Trotzdem ist es nach Einschätzung von Rainer Borcherding, Projektleiter des Beach Explorers, noch zu früh, von einer neuen Seepferdchenpopulation in der Nordsee zu sprechen. Man wisse nicht, ob es tatsächlich schon eine Population gibt oder ob sie einfach von der niederländischen Küste rübergetrieben werden. Die Wissenschaftler seien auf weitere Daten angewiesen und bitten darum, gefundene tote Seepferdchen bei den Nationalparkhäusern abzugeben. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Tönning: Bahnhof barrierefrei

Nach umfangreichen Umbauarbeiten ist der Bahnhof in Tönning (Kreis Nordfriesland) nun barrierefrei erreichbar. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Grundsätzlich sei durch den Bau zweier Bahnsteige mit einer Höhe von 76 Zentimetern das Ein- und Aussteigen für alle Reisende bequemer geworden. Zudem wurden eine neue Stellwerkstechnik installiert, sowie auf der gesamten Strecke zwischen Husum und St. Peter- Ording neue Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik und neue Signale aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2024 | 08:30 Uhr