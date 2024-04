Stand: 02.04.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erste Schritte für Kommunale Wärmeplanung in der Region Heide

Die Entwicklungsagentur Region Heide im Kreis Dithmarschen hat die Bedarfs-Analyse abgeschlossen und in den vergangenen Wochen 18.000 Wohn- und Gewerbegebäude untersucht. Dabei ging es um den Energieverbrauch sowie Alter und Größe der Gebäude. Nun sollen gemeinsam mit externen Fachbüros das Konzept und entsprechende Maßnahmen für die Wärmeplanung erstellen werden, so ein Sprecher der Entwicklungsagentur. Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, praktikable, kostengünstige und sichere Maßnahmen für eine CO2-neutrale Wärmeversorgung vor Ort aufzuzeigen. Dabei soll künftig auch die Abwärme der Industriebetriebe genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Omas gegen rechts - Bündnis in Dithmarschen gegründet

In Dithmarschen haben sich etwa 25 Seniorinnen und Senioren zusammengetan und eine eigene Regionalgruppe des Bündnisses "Omas gegen rechts" gegründet. Beim Gründungstreffen in St. Michaelisdonn haben sie vereinbart, gemeinsam auf Demonstrationen zu gehen und sich gegen Rechtspopulismus zu positionieren. Aber auch Einzelgespräche mit Menschen, die mit rechtem Gedankengut sympathisieren, seien ihnen wichtig, erklärte Gründungsmitglied Ulrike Ringert. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Basketballer der Itzehoe Eagles bleiben in 2. Bundesliga

Die Basketballer der Itzehoe Eagles haben am Wochenende in der ausverkauften Halle am Lehmwohld in Itzehoe (Kreis Steinburg) den Tabellenführer Bayer Giants Leverkusen mit 85:79 geschlagen. Damit sicherten sich die Itzehoer vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro B. Ihr Konkurrent Herford hatte gegen Seawolves Rostock verloren und konnte die Eagles nicht mehr überholen. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2024 | 08:30 Uhr