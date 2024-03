Stand: 28.03.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heider Ratsversammlung beschließt Marktfrieden

Der Heider Marktfrieden (Kreis Dithmarschen) wird auch 2025 in gewohnter Art und Weise stattfinden und wie zuvor auch von der Stadtverwaltung organisiert. Das hat am Mittwochabend die Heider Ratsversammlung einstimming bei zwei Enthaltungen beschlossen. Allerdings wird das Programm etwas schmaler ausfallen als in der Vergangenheit. Nach einer kostenlosen Gerneralprobe des Theaterstücks am Donnerstagabend, soll das Fest offiziell erst am Freitag beginnen. Mit dem Marktfrieden erinnert die Stadt Heide an die Verkündung des ersten Dithmarscher Landrechts im Jahr 1447. Das Fest wird seit 1994 alle zwei Jahre durchgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Draußensaison im Steinzeitpark startet

Am Karfreitag beginnt die Draußensaison im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf. Dann präsentieren wieder Museumspädagoginnen und -pädagogen als Steinzeitjäger und Steinzeitbauern den Alltag der frühen Menschen in der Region. Das archäologische Freilichtmuseum informiert in seiner "Siedlung der letzten Jäger, Sammler und Fischer" und seinem "Dorf der ersten Bauern" über die Urgeschichte. Neu in dieser Saison: Jeden Sonntag informiert ein Schamane über Kult und Medizin in der Steinzeit. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Fälle aus SH bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Am Mittwochabend sind zwei Fälle aus Schleswig-Holstein Thema in der ZDF Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gewesen. Ein Fall betrifft den 4. November 2021 in Flensburg: Eine 77 Jahre alte Frau wurde an ihrer Haustür angegriffen. Weil es ein Phantombild gibt, gingen bereits während der Sendung viele Anrufe mit Namen von möglichen Tätern ein. Auch zu einem Raubmord in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Anfang dieses Jahres gab es einige Hinweise. Dabei war ein älteres Ehepaar in seinem eigenen Haus ausgeraubt worden. Der 99-jährige Mann starb noch vor Ort an den Folgen des Angriffs. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

Tourismus: Neue Attraktionen an der Westküste

In Heide (Kreis Dithmarschen) gibt es neuerdings eine kulinarische Stadtführung. Auf der rund 2,5 Kilometer langen Route geht es laut Kreis in ausgesuchte Restaurants und Betriebe. Auch auf Helgoland (Kreis Pinneberg) gibt es laut dem Helgoland Tourismus Service jetzt etwas Neues - und zwar die Insel zum Anfassen. Erstmals ist eine komplette Insel als Blindentastmodell erstellt worden. Das dreidimensionale Modell steht nach Angaben des Kreises nahe der Landungsbrücke. Für St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist vom 26. bis 28. Juli erstmals ein großes Nachhaltigkeits-Festival geplant. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

Hafenklappbrücke in Husum auch über Ostern gesperrt

Die Hafenklappbrücke in Husum (Kreis Nordfriesland) ist für den Schiffsverkehr gesperrt - auch über die Osterfeiertage. Das hat die Stadt mitgeteilt. Bei der jährlichen Wartung wurde ein Defekt gefunden. Demnach lasse sich die Brücke nicht mehr hochklappen. Damit können Schiffe weder vom Außen- in den Binnenhafen noch in die andere Richtung fahren. Auf den Straßenverkehr habe das keine Auswirkungen. Wann die Brücke wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 07:00 Uhr

