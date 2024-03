Stand: 26.03.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Verstöße gegen Tierschutzgesetz: Mann schuldig gesprochen

Wegen zahlreicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ist ein Mann in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 56-Jährigen vorgeworfen, zwischen Anfang 2022 bis zum 21. Februar 2023 in Gribbohm im Kreis Steinburg viele Tiere stark vernachlässigt zu haben. Ziervögel, Geflügel, Frettchen, Lamas und Pferde waren demnach unterernährt und in einem bedenklichen Gesundheitszustand aufgefunden worden. Mehrere Tiere mussten eingeschläfert werden. Das Amtsgericht Itzehoe sprach den Mann schuldig. Außerdem wird ihm für fünf Jahre das Halten von Wirbeltieren aller Art verboten. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Batteriefabrik Northvolt: Unzureichende Verkehrsinfrastruktur

Nach dem offiziellen Baubeginn für die Batteriefabrik von Northvolt hat der Bürgermeister von Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen), Kay-Uwe Evers (Freie Wählergemeinschaft Norderwöhrden), auf die derzeit noch unzureichende Verkehrsinfrastruktur hingewiesen. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, Norderwöhrden und die gesamte Region stünden vor gewaltigen Veränderungen, vor allem, was die Verkehrsinfrastruktur betreffe. Er sei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dankbar, dass er die Forderung nach Unterstützung im Beisein des Bundeskanzlers deutlich gemacht habe. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Weiterhin Vollsperrung zwischen Osterkoogsdeich und Kotzenbüll

Autofahrer zwischen Osterkoogsdeich und Kotzenbüll (beide Kreis Nordfriesland) brauchen weiter Geduld: Die Ausbesserungsarbeiten an der dortigen Kreisstraße konnten nicht wie geplant bis Ende vergangener Woche fertiggestellt werden. Die Vollsperrung zwischen Osterkoogsdeich und Kotzenbüll bleibt daher bis zum 28. März bestehen. Der Grund für die verlängerten Arbeiten ist nach Angaben des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr, dass die Schäden an der Straße stärker waren als vermutet. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

