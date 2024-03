Wieder ein Goldschakal in Schleswig-Holstein Stand: 26.03.2024 15:10 Uhr Erneut hat sich nachweislich ein Goldschakal in Schleswig-Holstein aufgehalten. Es handele sich um den dritten eindeutigen Nachweis im Land, teilte das Landesamt für Umwelt mit.

Der Goldschakal ging in eine private Fotofalle im Bereich des Amtes Schenefeld (Kreis Steinburg). Das Tier wurde gleich zweimal im Bild festgehalten: am 29. Februar und am 1. März.

Goldschakale bereits in Dithmarschen und Plön

Der erste sichere Goldschakal-Nachweis in Schleswig-Holstein war 2017 in Dithmarschen, der zweite im vergangenen Jahr im Kreis Plön. Goldschakale ernähren sich von Insekten, Nagetieren, Vögeln und Amphibien und können darüber hinaus kleinere Säugetiere erbeuten.

Tiere wiegen bis zu 15 Kilogramm

Goldschakale gehören zu den mittelgroßen Hunden und liegen mit ihrem Gewicht von acht bis maximal 15 Kilogramm und einer Schulterhöhe von bis zu 50 Zentimetern zwischen Rotfuchs und Wolf. Sie kommen in weiten Teilen des südlichen Asiens vor. In Europa liegt der Verbreitungsschwerpunkt im Balkangebiet bis ins südöstliche Österreich. Von dort wanderten in den vergangenen Jahren laut Landesamt für Umwelt immer wieder Tiere nach Deutschland und sogar bis Dänemark.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Kreis Steinburg