Blockade am LNG-Terminal in Brunsbüttel

Am Sonnabend haben knapp 30 Mitglieder der Initiative "Ende Gelände" für einige Stunden an der Zufahrt zum LNG-Terminal Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) demonstriert. Sie forderten in Sprechchören einen sofortigen Stopp aller LNG-Terminals. Nach Angaben einer Polizeisprecherin verlief die unangemeldete Versammlung friedlich. Die Teilnehmenderinnen nd Teilnehmer hatten die Straße mit Farbe besprügt und mehrere Schaukeln an einer Rohrleitung befestigt. Die Polizei Brunsbüttel war laut Sprecherin mit mehreren Einsatzkräften und zehn Streifenwagen vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Hebbelpreis in Wesselburen verliehen

In diesem Jahr geht der Hebbelpreis in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) an die Dramatikerin Caren Jeß aus Dresden. Die Stadt Wesselburen und die Hebbel-Gesellschaft verleihen die Auszeichnung jährlich am 17. März, einen Tag vor dem Geburtstag des Schriftstellers Friedrich Hebbel. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Schwerer Unfall im Kreis Steinburg

Auf der B430 bei Pöschendorf (Kreis Steinburg) sind am Sonnabend zwei Pkw kollidiert. Ein 56-jähriger Autofahrer hatte nach ersten Angaben der Polizei das Bewusstsein verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er schließlich mit dem Auto eines 21-jährigen Hamburgers zusammenstieß. Beide Fahrer und ein Beifahrer des Hamburgers wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder im Wagen des mutmaßlichen Unfall-Verursachers blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Sie wurden vor Ort von den Rettungskräften betreut. Für mehr als eine Stunde war die B430 zwischen Pönschendorf und Schenefeld wegen Bergungsarbeiten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Feuer in Wilster: Leerstehendes Gebäude niedergebrannt

In Wilster im Kreis Steinburg ist in der Nacht zu Montag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn um kurz nach zwei Uhr die Flammen in dem leerstehenden Gebäude in der Neuen Burger Straße entdeckt. Am Vormitag liefen laut Polizei noch die Nachlöscharbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Wilster war mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist demnach so stark beschädigt, dass es vermutlich mit einem Bagger eingerissen werden muss. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 06:00 Uhr

