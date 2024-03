Stand: 12.03.2024 09:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Info-Abend zu Northvolt in Heide lässt noch viele Fragen offen

Knapp 1.800 Arbeiter sollen auf der Baustelle des schwedischen Batterie-Herstellers Northvolt arbeiten. Unterkommen sollen sie in Arbeitercamps in Wesselburen und Heide-Süderholm (beides Kreis Dithmarschen). Am Montagabend hat im Heider Bürgerhaus eine Infoveranstaltung dazu stattgefunden. Etwa 50 Interessierte waren ins Bürgerhaus gekommen. Als Knackpunkt hat sich dabei die Verkehrsfrage herausgestellt: Wie wird das Camp genau angebunden und wie soll der Verkehr der vielen Werks-Busse zur Baustelle verlaufen? Wo parken die Autos der Arbeiter, sollten die Parkplätze auf dem Camp nicht ausreichen? Antworten darauf gab es zunächst nicht. Das entsprechende Verkehrsgutachten sei noch nicht fertig, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Polizei stellt Drogen und Waffen am Bahnhof Heide sicher

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende Drogen und Waffen am Heider Bahnhof (Kreis Dithmarschen) sichergestellt. Bei der Überprüfung eines 20-jährigen Mannes entdeckten die Polizisten ein Springmesser, einen Teleskop-Schlagstock sowie eine geringe Menge Marihuana. Dann überprüften die Beamten einen weiteren Mann am Bahnhof. Bei dem 33-Jährigen entdeckten sie ein Schlagringmesser, ein Einhandmesser und eine Dose mit Amphetaminen. Beide Männer erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Plädoyers im Mordprozess an Frau aus Heide

Vor dem Landgericht Itzehoe werden die Plädoyers in einem Mordprozess erwartet. Angeklagt ist ein Mann aus Chemnitz, der seine Frau in Heide (Kreis Dithmarschen) erschossen haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Vergewaltigung und Mordes eine lebenslange Haftstrafe. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Blindgänger auf Helgoland entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Montag auf Helgoland (Kreis Pinneberg) eine Bombe entschärft. 150 Anwohner mussten während der Arbeiten für gut anderthalb Stunden ihre Häuser verlassen. Der britische Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Versorgungsbetriebe im Nordosten der Insel entdeckt worden. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2024 | 16:30 Uhr