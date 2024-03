Stand: 05.03.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Vogelgrippe: Tausende Tiere verendet oder gekeult

Mehr als 16.000 Hühner in Nordfriesland und 15.500 Puten im Kreis Steinburg sind seit Dezember an der Vogelgrippe verendet oder mussten gekeult werden. Das ist die Bilanz des für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Löffler Instituts. In Schleswig-Holstein konnte sich das Virus ausbreiten, weil tausende Wasservögel hier gute Überwinterungs- und Rastplätze vorfinden. Demnach wurde das aktuelle Virus nicht mit dem Vogelzug eingeschleppt - es resultiere aus Geflügel-Pest Viren, die bereits seit drei Jahren in Europa ansässig sind. Geflügelhalter in den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und in Teilen des Kreises Dithmarschen müssen ihre Vögel in Ställen halten. Die Ansteckungsgefahr ist nach Angaben des Instituts bundesweit hoch. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

NordOstLink: Infoveranstaltung für Bürger in Heide verläuft ruhig

Gut 80 Bürgerinnen und Bürger waren gestern bei der ersten Informationsveranstaltung zur geplanten Stromtrasse NordOstLink im Bürgerhaus Heide (Kreis Dithmarschen) dabei. Über die Leitung soll grüner Strom von Heide über Pöschendorf bis nach Schwerin transportiert werden. Netzbetreiber Tennet bietet die Reihe von Bürgerinformationsveranstaltungen für Betroffene an. Man wolle ihnen demnach auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Insgesamt wirkte die Stimmung am Montagabend nicht allzu angespannt. Die nächste Infoveranstaltung an der Westküste findet am Mittwoch in Schenefeld (Kreis Pinneberg) statt. In der angrenzenden Gemeinde Pöschendorf hat sich eine Bürgerinitiative gegen ein Umspannwerk ausgesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Frau aus Itzehoe seit fast drei Wochen vermisst

Seit dem 14. Februar wird eine 58 Jahre alte Frau aus Itzehoe (Kreis Steinburg) vermisst. Nach Angaben der Polizei befindet sie sich seitdem nicht mehr in ihrer Wohnung im Maria Bornheim Weg. Die vermisste Frau ist circa 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlanges, braunes Haar. Die Polizei hat ein Foto der Vermissten auf ihrem Fahndungsportal hochgeladen und nimmt jeden Hinweis telefonisch unter (04821) 60 20 entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

