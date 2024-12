Stand: 17.12.2024 09:13 Uhr Nach mehreren Einbrüchen: Polizei Neumünster sucht Zeugen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in drei Einfamilienhäuser im Kreis Rendsburg-Eckernförde eingebrochen. Laut Polizei waren die unbekannten Täter in Quarnbek und Melsdorf in die Häuser eingedrungen. Sie sollen Fenster oder Türen aufgehebelt haben, um in die Gebäude zu gelangen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde laut Polizei nichts. Die Beamten hoffen nun darauf, dass Nachbarn eventuell Videokameras installiert haben, die die Taten aufgezeichnet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

