Nach einem Jahr Segelabenteuer: Panne kurz vorm Zuhause Stand: 16.07.2021 05:00 Uhr Nach einem Jahr auf den Weltmeeren haben drei Segler aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg kurz vor dem Ende ihrer Reise ihre Schiffsschraube verloren. Sie mussten von Seenotrettern abgeschleppt werden.

Nördlich von Langeoog hatten die drei 20 Jahre alten Segler am Mittwoch versucht, ihren Motor zu starten - ohne Erfolg. Bei einem Tauchgang stießen sie auf das Problem: die fehlende Schiffsschraube. Das Trio aus Ratzeburg und Geesthacht segelte daraufhin weiter nach Cuxhaven und alarmierte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Helfer zogen das Schiff sicher in den Hafen.

"Das war zum Glück kein Problem", sagte Skipper Lukas Warnecke. "Wir waren froh, dass die Seenotretter uns helfen konnten."

Sonnabend Ankunft in Travemünde

Inzwischen ist eine Ersatzschiffsschraube angebaut. Die Reise geht weiter. Am Sonnabend gegen 17 Uhr wollen die Segler in Travemünde einlaufen.

Sie waren im vergangenen Jahr direkt nach dem Schulabschluss mit der zehn Meter langen Segelyacht "Double Twenty" aufgebrochen und segelten über Spanien und die Kanaren weiter über den Atlantik in die Karibik bis zu den Bahamas. Von dort traten sie im Mai dieses Jahres die Rückreise an. Insgesamt legten die drei jungen Männer in den vergangenen Monaten mehr als 13.000 Seemeilen - rund 24.000 Kilometer - zurück.

