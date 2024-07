Stand: 23.07.2024 16:12 Uhr Nach Unwetter: Freibad in Quickborn geschlossen

Nach den schweren Regenfällen am Sonntagabend bleibt in Quickborn (Kreis Pinneberg) das Freibad zunächst geschlossen. Bei dem Unwetter ist laut Stadt auch Wasser in die Technik-Räume des Bades gelaufen. Bevor das Schwimmbad wieder öffnen kann, müssen Expertinnen und Experten die Schäden untersuchen - sobald die Anlage wieder trocken ist. Laut Stadt dauert das mindestens zwei Wochen. Bei dem Unwetter am Sonntag musste die Feuerwehr in Quickborn zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Auch der Strom war in Teilen der Stadt ausgefallen.

