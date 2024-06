Stand: 06.06.2024 10:32 Uhr Nach Unfall auf A7: Beteiligter Pkw flüchtet von Unfallstelle

Die A7 musste in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Unfalls stundenlang gesperrt werden. Laut Polizei waren gegen 1 Uhr nachts ein Auto und ein Sattelzug kurz vor dem Parkplatz "Ohe" (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zusammengestoßen. Zuvor hatte der Lastwagen ein langsameres Auto überholt. Einem Audi-Fahrer ging das offenbar nicht schnell genug. Er machte mit Lichthupe auf sich aufmerksam. Der Lkw zog wieder auf die rechte Spur, wo er vom Audi überholt wurde. Anschließend setzte sich das Auto vor den Sattelzug und bremste ihn aus. Daraufhin zog der Lkw-Fahrer wieder auf die linke Spur, übersah aber, dass sich dort schon ein Auto befindet und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Der 58 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt, seine 45-jährige Beifahrerin leicht.

Die Fahrbahn zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg war bis in den frühen Morgen in Richtung Norden gesperrt. Der Audi-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei in Neumünster entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 10:00 Uhr