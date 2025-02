Stand: 05.02.2025 09:20 Uhr Nach Tod eines 42-Jährigen in Kiel: Tatverdächtiger wieder frei

Nachdem Ende Dezember ein 42-jähriger, obdachloser Mann in einem Kälteschutzcontainer in Kiel getötet wurde, ist jetzt ein Tatverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilte die Oberstaatsanwaltschaft mit. Das Landgericht hob den Beschluss gegen den 25-Jährigen auf. Seine Verteidigung hatte zuvor Beschwerde eingereicht. Der Grund für Entlassung: Es gebe keinen dringenden Tatverdacht. Im Vorfeld hatte das Amtsgericht die Indizien anders bewertet. "Insgesamt gehen die Ermittlungen in alle Richtungen weiter. Wobei sie sich auch noch weiter auf die beiden Beschuldigten konzentrieren", sagt Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Man sei dabei, die Spuren weiter auszuwerten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel