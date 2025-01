Stand: 02.01.2025 10:55 Uhr 42-Jähriger in Kiel getötet: 25-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Nachdem in der Nacht zu Dienstag (31.12.) ein 42-jähriger Mann in Kiel getötet wurde, hat die zuständige Richterin am Mittwoch einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizei hatte ihn zuvor zusammen mit einem weiteren 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Für diesen wurde jedoch kein Haftbefehl erlassen.

Ein Toter nach gewaltsamem Streit

Nach Angaben der Polizei war es am frühen Morgen des 31. Dezembers in der Adolf-Westphal-Straße in Kiel zu einem gewaltsamen Streit zwischen den Beteiligten gekommen. Dort befinden sich städtische Container, die Wohnungslosen Schutz vor der Kälte bieten sollen. Infolge der Auseinandersetzung starb der 42 Jahre alte Mann. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt gegeben worden.

