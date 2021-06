Nach Stegner-Abschied: SPD-Fraktion wählt neuen Vorsitz Stand: 22.06.2021 05:00 Uhr Die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag wählt heute einen neuen Vorsitz. Ralf Stegner steht nicht wieder zur Wahl - er kandidiert für den Bundestag.

Für seine Nachfolge steht die SPD-Landeschefin Serpil Midyatli in den Startlöchern. Sie sagte, mit dem Amt gehe eine große Verantwortung einher, da zur Zeit der SPD-Fraktionsvorsitzende gleichzeitig auch Oppositionsführer im Landtag ist. Sie freue sich darauf, den nächsten Schritt gehen zu können, so Midyatli. Sie sehe sich weiterhin vor allem als Teamplayerin. Als Oppositionsführerin müsse man aber auch gezielt auf Unterschiede der Parteien und Probleme der Regierung hinweisen.

Amtsübernahme am 1. Juli

Ralf Stegner gibt das Amt ab, weil er sich im Herbst um ein Bundestagsmandat bemüht. 13 Jahre lang stand er an der Spitze der schleswig-holsteinischen SPD-Fraktion. Der Abschied falle ihm schwer. Er werde den einen oder anderen im Landtag schon vermissen, so Stegner, der insgesamt 25 Jahre lang in Schleswig-Holstein Verantwortung in Regierung und Parlament getragen hat.

Doch nun steht eine Zäsur an. "Ich bin vom Typ her anders, daher werde ich bestimmte Dinge auch anders machen", sagt Midyatli. Die Wahl ist heute Nachmittag - offiziell will die Sozialdemokratin aber erst zum 1. Juli das höchste Amt in der Fraktion übernehmen.

