Nach Saatgut-Diebstahl in Holtsee: Polizei fasst Dieb

Die Polizei hat in Holtsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Diebstahl von Saatgut verhindert. Ein Mann hatte den Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen mehr als 100 Säcke in einen Transporter gepackt. Zusammen mit der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, der Polizei in Eckernförde und der Bundespolizei wurde der Täter nahe der polnischen Grenze festgenommen. Er wollte gerade die Kennzeichen an seinem Transporter wechseln. Das Diebesgut hat laut Polizei einen Wert im unteren sechsstelligen Bereich.

