Stand: 24.04.2025 16:35 Uhr Nach Reifenplatzer: Lkw fährt auf A7 bei Owschlag in Leitplanke

Nach einem Unfall am Donnerstagvormittag ist die A7 Richtung Norden für mehrere Stunden zwischen Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) voll gesperrt worden. Ein Sattelzug war dort laut Polizei nach einem Reifenplatzer in die Mittelleitplanke gefahren. Verletzt wurde niemand. Es war auch kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Owschlag abgeleitet, es bildete sich dennoch ein kilometerlanger Stau. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei.

