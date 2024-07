Stand: 15.07.2024 10:46 Uhr Nach EM: Grenzkontrollen nach Dänemark werden nicht verlängert

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zieht nach dem Finale der Europameisterschaft eine positive Bilanz. Deutschland habe sich als guter Gastgeber präsentiert. Trotz einer Forderung der Union und FDP sollen die bundesweiten Grenzkontrollen, die es zur EM gab, nicht verlängert werden, erklärte Faeser. Noch bis Freitag gibt es aber unter anderem in Schleswig-Holstein Kontrollen an der Landesgrenze zu Dänemark, weitere an denen der Niederlande, Belgien und Luxemburg.

