NDR Festivals 2024: Diese Städte sind dabei Stand: 20.03.2024 05:00 Uhr NDR Schleswig-Holstein geht im Sommer wieder auf Festival-Tour. Mit dabei sind in diesem Jahr die Orte Büsum, Pinneberg und das Ostseebad Grömitz. Freuen Sie sich auf Open Air Live-Konzerte und Stadt-Challenges! Der Eintritt ist frei.

Bereits zum dritten Mal feiern Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in diesem Jahr im Rahmen der NDR Festivals - mit Live-Musik unter freiem Himmel. Welche Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen werden, ist im Augenblick noch geheim und wird bald verraten. Auch die Challenges für die Städte werden erst noch bekannt gegeben. Aber so viel sei verraten: Spaß ist garantiert.

Wiedersehen auf der Watt-Tribüne in Büsum

In Grömitz im Kreis Ostholstein ist NDR Schleswig-Holstein in diesem Jahr beim Familien-Musikfestival "Sonne, Strand und Sterne" mit am Start. Eine Stadt darf sich nach dem NDR Festival im vergangenen Jahr gleich zum zweiten Mal freuen: Büsum im Kreis Dithmarschen. Beim letzten Mal feierten dort mehr als 5.000 Besucherinnen und Besucher begeistert mit. Und die große Abschlussparty des NDR SH Festivalsommers steigt am 20. Juli in Pinneberg.

Die Termine im Überblick

05. Juli 2024: Ostseebad Grömitz, am Strand neben der Seebrücke (Moderation: Kristin Recke und Horst Hoof)

13. Juli 2024: Büsum, bei der Watt-Tribüne (Moderation: Kristin Recke und Horst Hoof)

20. Juli 2024: Pinneberg, auf dem Marktplatz (Moderation: Kristin Recke und Henrik Hanses)

Ausschnitte der Veranstaltungen werden live bei NDR 1 Welle Nord und im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen übertragen. Das ganze Spektakel gibt es jedoch nur vor Ort - natürlich kostenlos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 05.07.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals Rock und Pop