6.000 Besucher feiern beim NDR Festival in Bad Bramstedt Stand: 20.08.2023 12:04 Uhr Trotz Regen und tropischen Temperaturen wurde auf dem Bleeck in Bad Bramstedt ordentlich gefeiert. Viele hatten vor allem auf die Band Glasperlenspiel hin gefiebert.

von Doreen Pelz

Viele Besucherinnen und Besucher sangen zusammen mit der Sängerin Carolin Niemczyk laut die großen Hits mit. Das Elektropop-Duo spielte neben den Hitsingles "Echt", "Nie vergessen" und "Geiles Leben" auch ihre aktuelle Single "Emma". Das besondere bei der Performance war ein drittes Bandmitglied - ein Roboter. "Emma ist der erste virtuelle Artist in Deutschland. Mit ihr auf Tour zu sein, ist super. Sie ist immer gut drauf und macht keinen Ärger", scherzt das musikalische Allround-Talent Daniel Grunenberg im NDR Interview.

2.000 Euro Spende für die Tafel Bad Bramstedt

Nach 13 Jahren hat das NDR Festival erneut Station in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) gemacht. Für den guten Zweck gab es auch wieder eine Challenge, eine Art Stadtwette, zu meistern. 350 Menschen versammelten sich in bunten T-Shirts (rot, gelb, grün, blau und orange) um kurz nach 19 Uhr um den Roland und bildeten einen Regenbogen. Die Moderatoren Horst Hoof und Kristin Recke überreichten im Anschluss zusammen mit Christian Röpkes von der VR Bank in Holstein einen Scheck von 2.000 Euro an die erste Vorsitzende der Tafel Bad Bramstedt, Jutta Neu. Damit die bestehenden Kunden der Tafel in Zukunft jede Woche versorgt werden können, soll ein neues Computersystem samt Drucker mit dem Geld angeschafft werden. Außerdem sollen jetzt zum Schulanfang Rucksäcke mit dem nötigsten Schulmaterial besorgt werden.

Super Stimmung - trotz Dauerregen

Außerdem gab es Musik von Magic25, der nach eigenen Angaben "größten Coverband im Norden". In voller Big Band-Besetzung mit insgesamt 25 Sängerinnen und Sängern, Trompetern, Saxophonisten, Schlagzeuger und Gitarristen heizte die Band mit groovenden Beats ein.

Auch der Regen, der schon kurz nach der Eröffnung des Festivals eingesetzt hatte, konnte die Stimmung nicht trüben. Um 21 Uhr, als Glasperlenspiel auf die Bühne kamen, zählten die Sicherheitsbehörden 6.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Bleeck in Bad Bramstedt. Ein gelungenes Fest zum Abschluss des Sommers.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 19.08.2023 | 19:30 Uhr