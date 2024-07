Stand: 05.07.2024 14:45 Uhr Mutmaßlicher Kita-Einbrecher in Schleswig gefasst

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für mindestens fünf Einbrüche in den vergangenen Wochen verantwortlich sein soll. Dabei handelte es sich laut Polizei um Einbrüche in Kindergärten und Kindertagesstätten in Schleswig und Umgebung. In der Wohnung des 31-jährigen Schleswigers fanden die Polizisten laut eigenen Angaben auch weiteres Diebesgut aus anderen Fällen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

