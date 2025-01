Stand: 21.01.2025 09:09 Uhr Mutmaßliche Brandstiftung in Klein Rönnau: Urteil gefallen

Vor dem Kieler Landgericht ist das Urteil gegen einen mutmaßlichen Brandstifter gefallen. Der Angeklagte, der 2024 in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) mehrere Feuer auf einem Hof gelegt hat, wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Der 31-Jährige soll außerdem in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Ein Gutachten hatte ihm eine psychische Störung bescheinigt. Als schuldunfähig gilt er aber nicht. Der Mann wohnte selbst in einer Wohnung für sozial benachteiligte Menschen. Auf dem Hof hatte er die Feuer gelegt. Das Verfahren wegen eines Großbrandes im vergangenen Mai gegen den gleichen Mann hat die Staatsanwaltschaft eingestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg