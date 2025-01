Stand: 14.01.2025 12:59 Uhr Mit drei Haftbefehlen gesucht: Mann in Flensburg festgenommen

Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist am frühen Dienstagmorgen am Bahnhof in Flensburg festgenommen worden. Der 27-Jährige war laut Bundespolizei zuvor mit einem Bus aus Norwegen am Bahnhof angekommen und kontrolliert worden. Dabei fiel den Beamten auf, dass Staatsanwaltschaften nach dem Mann fahndeten: Der 27-Jährige war im vergangenen Jahr wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Betrugs und einer Ordnungswidrigkeit zu Geldstrafen beziehungsweise einer Geldbuße verurteilt worden und hatte sich ins Ausland abgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2025 | 11:00 Uhr

