Stand: 15.01.2025 10:12 Uhr Mit dem Küchenmesser bedroht? Prozess wegen schweren Raubs in Kiel

Vor dem Landgericht Kiel beginnt am Mittwoch ein Prozess wegen schweren Raubs. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 21-Jährigen vor, im Februar des vergangenen Jahres in die Wohnung eines Mannes eingedrungen und ihn mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung soll der Angeklagte mit 70 Euro Bargeld und mehreren Schuhen geflohen sein. Einen Tag später soll er gemeinsam mit einem Komplizen erneut in die Wohnung des Mannes gekommen sein und dort weitere Wertgegenstände gestohlen haben. Dabei verletzten die beiden Männer laut Staatsanwaltschaft den Wohnungsbewohner. Er erlitt laut Staatsanwaltschaft mehrere Rippenbrüche.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel