Millionengewinn im Lotto geht schon wieder nach Schleswig-Holstein Stand: 12.02.2024 11:37 Uhr Sechs Richtige plus Superzahl - was für viele Menschen ein Traum bleibt, ist einem Schleswig-Holsteiner gelungen. Wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte, gewann die Person mehr als 15 Millionen Euro.

Ein im Norden abgegebener Spielschein gewann in der Kategorie "6aus49" am Samstag als einziger Gewinn in der Klasse 1. Sogar die Superzahl stimmte. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich mit nur 15 Euro Spieleinsatz nun nach Angaben von Lotto Niedersachsen über exakt 15.212.372,50 Euro freuen. Wo genau der Geldgewinn hingeht, ist nicht bekannt: Es handelt sich laut dem Sprecher von Lotto Schleswig-Holstein, Florian Blömer, um eine anonyme Spielteilnahme aus der Landesmitte. "Der oder die hat den Tippschein ganz normal in einer unserer Annahmestellen abgegeben." Laut Blömer ist dies der siebthöchste Lottogewinn in Schleswig-Holstein überhaupt.

Schleswig-Holstein: Land der Glückspilze

Und noch jemand anderes darf sich im hohen Norden über einen Geldgewinn freuen: Bei der Umweltlotterie Bingo! räumte eine Spielerin oder ein Spieler aus Schleswig-Holstein am Wochenende mit einem Dreifach-Bingo den Jackpot ab. Der Gewinn in Höhe von 1,31 Millionen Euro geht in den Nordwesten des Landes. Den ersten glücklichen Lotto-Millionär des Jahres gab es in Schleswig-Holstein erst vergangene Woche. Mit sechs richtigen Zahlen ohne Superzahl im Spiel "6aus49" gewann der Spieler 1,183 Millionen Euro. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein also bereits drei glückliche Lotterie-Millionäre allein in diesem Jahr.

Nach Angaben von Lotto Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr über alle Spiel- und Wettarten hinweg insgesamt 254,7 Millionen Euro von Glücksspielenden des Landes gewonnen - darunter auch der Eurojackpot-Gewinn von 120 Millionen Euro. Es war der höchste, jemals ausgezahlte Gewinn in Schleswig-Holstein.

