Eurojackpot: Millionengewinn geht nach Ostholstein Stand: 16.11.2023 14:07 Uhr Ein Ostholsteiner hat beim Eurojackpot abgesahnt. Der Gewinner kann sich über rund eine Million Euro freuen. Es ist bereits der fünfte Millionengewinn in Schleswig-Holstein in diesem Jahr.

Ein Lottospieler aus dem Kreis Ostholstein hat nach Angaben von NordwestLotto beim Eurojackpot fünf Richtige und die richtige Eurozahl getippt und kann sich nun über einen Millionengewinn freuen. Damit gab es in Schleswig-Holstein in diesem Jahr insgesamt fünf Lottogewinne in Millionenhöhe.

Anonymer Tipp knackt Jackpot

Zuletzt hatte ein Spieler aus dem Raum Kiel im Lotto 6 aus 49 rund 2,07 Millionen Euro gewonnen. Der höchste Gewinn in diesem Jahr in Schleswig-Holstein betrug 120 Millionen Euro aus dem Eurojackpot. Den gewann ein Spieler im Juni. Er hatte seinen Tipp anonym in der Mitte des Landes abgegeben und zehn Euro gesetzt.

