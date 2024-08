Stand: 22.08.2024 15:14 Uhr Mehrere Hundert Meter Kupferkabel in Klixbüll gestohlen

Im Umspannwerk Klixbüll (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte mehrere Hundert Meter Kupferkabel gestohlen. Zwischen Montag und Dienstag schnitten die mutmaßlichen Täter ein Loch in den Zaun des Umspannwerkes und trennten die Kabel heraus, so die Polizeidirektion Flensburg. Vergangene Woche kam es zwischen Mittwoch und Freitag zu einem ähnlichen Vorfall im Umspannwerk Horstedt (Kreis Nordfriesland). Auch dort schnitten Unbekannte ein Loch in den Zaun und stahlen Kupferkabel. Beide Umspannwerke befinden sich in der Nähe der B5. Die Polizei geht von mehreren Tätern und einem Zusammenhang zwischen den Diebstählen aus.

