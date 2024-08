Stand: 21.08.2024 18:38 Uhr Mehr als 900.000 Euro: Auftakt eines Diebstahlprozesses

Drei Männer müssen sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Lüneburg wegen Diebstahls verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, insgesamt 24 Diebstähle in Neumünster, Hohenweststedt (Kreis Redsburg-Eckernförde), Reinbek und Hoisdorf (beide Kreis Stormarn) sowie in Niedersachsen begangen zu haben.

Die drei Angeklagten sollen sich zusammen mit Komplizen in Handwerksbetrieben oder bei Alt- und Schrotthändlern Zugang verschafft haben. Dort sollen sie zwischen Juli letzten Jahres und Januar Messing, Kupfer, Kabel, teure Geräte und Firmenwagen gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 900.000 Euro. Die Verteidiger kündigten an, dass ihre Mandanten am nächsten Verhandlungstag für einen Teil der Taten ein Geständnis ablegen wollen. Konkret wird ihnen schwerer und bandenmäßiger Diebstahl, schwerer Einbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen.

