Mann beschädigt Auto mit Messer in Lübeck-Buntekuh

In Lübeck-Buntekuh hat laut Polizei am Sonntagabend ein 44-Jähriger seinen Nachbarn bedroht und dann mit einem Messer das Cabriolet des Mannes beschädigt. Außerdem soll er andere Anwohner beleidigt haben. Einige davon filmten dies und riefen die Polizei, die darüber am Montag informierte. Die Beamten konnten den 44-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

