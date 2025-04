Stand: 30.04.2025 16:38 Uhr Mann bedroht Grundschulkinder in Pinneberg mit Messer

Am Dienstagabend zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr soll ein Mann in Pinneberg (Kreis Pinneberg) fünf Grundschulkinder mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen, die den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts im Bereich der Straße Fahltskamp oder auf der Flucht beobachtet haben. Die Person wird als jugendlich beschrieben und trug demnach zur Tatzeit einen Kinnbart, glattes Haar und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Weitere Hintergründe zum Tatgeschehen sind noch nicht bekannt. Da die Kinder noch so jung sind, vernimmt die Polizei sie nur im Beisein ihrer Eltern und das ist laut Polizei bisher noch nicht passiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2025 | 16:30 Uhr

