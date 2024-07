Stand: 12.07.2024 16:47 Uhr MINT-Festival in Heide voller Erfolg

Das von der Flensburger Universität ausgerichtete Festival MINT-Kulturen ist am Freitag und Sonnabend am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Heide (Kreis Dithmarschen) zu Gast. Unter anderem geht es darum, wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz echte von künstlich hergestellten Fotos unterscheiden kann.

Die Abkürzung "MINT" steht für Mathematik, Informatik, Naturschissenschaften und Technik. Durch das MINT- Festival soll das eher trockene Image dieser Fächer aufpoliert werden. Dafür wurden diverse praktische Beispiele entwickelt, um die Lust auf diese Fächer zu steigern.

Gemeinsames Projekt von Werner- Heisenberg- Gymnasium und Fachhochschule Flensburg

Stefan Burzin ist Fachschaftskoordinator für Physik am Heider Gymnasium und ist vom Erfolg begeistert. "Es macht ja Spaß und ich freue mich, wenn ich meine Begeisterung hier weitergeben kann. So werden mögliche Berührungsängste schnell genommen. Ob das auch für den späteren Unterricht gilt, kann ich noch nicht sagen." Am Sonnabend ist die Ausstellung im Werner-Heisenberg-Gymnasium in Heide von 10 bis 15 Uhr auch für interessierte Kinder ab neun Jahren und deren Eltern geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2024 | 16:30 Uhr

